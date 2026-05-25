أحزاب كوردية ترفض آلية اختيار ممثليها في مجلس الشعب السوري وتعدّها "إعادة إنتاج للمركزية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أحزاب وقوى كوردية في سوريا، اليوم الإثنين، رفضها القاطع لنتائج عملية اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكوردية لعضوية مجلس الشعب السوري، غداة عملية اقتراع نظمتها السلطات بدمشق.

مؤكدة أن الأشخاص الذين جرى اختيارهم يمثلون أنفسهم فقط ولا يعبرون عن إرادة الكورد.

وجاء في بيان مشترك صدر خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة قامشلي، وضم ممثلين عن 21 حزباً وحركة سياسية كوردية – في مقدمتها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الذي يقود الإدارة الذاتية – أن آلية التعيينات الانتقائية التي جرت تكشف مجدداً عن استمرار نهج الإقصاء والتهميش، وتساهم في إعادة إنتاج "عقلية السلطة المركزية".

وشددت القوى الكوردية في بيانها على أن بناء دولة ديمقراطية لن يتحقق عبر سياسات التعيين الفوقي، بل من خلال عملية سياسية وطنية شاملة تضمن التمثيل العادل لجميع السوريين.

وكانت تلك الأحزاب والقوى أبدت قبيل عملية الاختيار معارضتها لآلية التعيين، معتبرة أنها "لا تؤسس لعملية سياسية ديمقراطية حقيقية".

وجاء هذا الموقف المشترك غداة تنظيم السلطات السورية عملية اختيار تسعة ممثلين عن دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، ودائرة كوباني في ريف حلب، في حين حُسم مقعدا دائرة ديرك بالتزكية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، انتخبت هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا، عيّن الرئيس أحمد الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، وفق آلية حددها الإعلان الدستوري لم تتضمن اجراء انتخابات مباشرة من الشعب. واستُثنت حينها مناطق سيطرة القوات الكردية (شمال شرق) والدرزية (جنوب) من التمثيل، على وقع توترات مع دمشق.

يأتي هذا التصعيد السياسي بعد أشهر قليلة من توصل السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق شامل في كانون الثاني/يناير الماضي، نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية الكوردية ضمن هياكل الدولة الإدارية.