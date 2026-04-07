ترامب: إيران هزمت عسكرياً وسنفرض رسوم عبور في هرمز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران قد هزمت عسكرياً، كاشفاً عن مخطط لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، في وقت لوّح فيه بالقدرة على حسم المواجهة في ليلة واحدة وتدمير البنية التحتية الإيرانية بالكامل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين: "نحن انتصرنا في الحرب، وإيران هزمت عسكرياً، وكل ما بقي لديهم هو بعض التهديد النفسي المتمثل في زراعة بعض الألغام في البحر". وأكد الرئيس الأمريكي وجود مقاربة جديدة لدى إدارته، مشدداً بقوله: "نحن من سيفرض رسوم عبور من مضيق هرمز".

وفي نبرة تصعيدية، هدد ترامب بإمكانية القضاء على إيران في ليلة واحدة، قائلاً: "يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة، وربما تكون الليلة المقبلة"، وأشار إلى أنه قد يُقدم على تدمير كافة الجسور ومحطات توليد الطاقة في البلاد بحلول منتصف الليل، ما لم يتم التوصل إلى صيغة اتفاق يراها مناسبة قبل انقضاء المهلة المحددة. وأضاف: "نحن نبلي بلاءً جيداً للغاية على نحو لم يكن ليصدقه أحد".

وعلى الصعيد الدبلوماسي، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أمريكية أن ترامب قد يؤجل العملية العسكرية ضد طهران في حال بروز آفاق حقيقية لإمكانية التوصل إلى اتفاق. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي منفتح على قبول أي اتفاق يتم التوصل إليه، مستدركة بأن الغموض لا يزال يكتنف مدى استعداد الجانب الإيراني لذلك.

وفي سياق متصل، أعرب مسؤول أمريكي عن وجود شكوك في أروقة الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية تمديد المهلة الممنوحة لإيران هذه المرة. ومع وصف المصادر للرد الإيراني الحالي بـ "المتشدد"، إلا أن البيت الأبيض يميل إلى اعتباره "مناورة تفاوضية" وليس رفضاً نهائياً للمسار المقترح.