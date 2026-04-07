رئيس السلطة القضائية الإيرانية يوجه بتسريع إصدار الأحكام ضد "عناصر العدو" والملاحقين بتهم التجسس

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، الجهات القضائية إلى تسريع وتيرة إصدار الأحكام بحق من وصفهم بـ "عناصر وأيادي العدو المتجاوز"، مشدداً على ضرورة الاستفادة من القدرات القانونية المتاحة، ولا سيما القانون المعروف بـ "تشديد عقوبة التجسس".

وخلال اجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أوضح إيجه إي أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب حزماً قضائياً لمواجهة ما وصفه بـ "جبهة الاستكبار"، معتبراً أن قوة إيران واستقرارها في الوقت الحالي "أعلى من أي وقت مضى"، وأشار إلى أن العالم يشهد ما سماه "هزيمة المستكبرين" أمام القوات المسلحة الإيرانية.

تطورات ميدانية وسياسية

وفي سياق حديثه عن الأوضاع السياسية، وصف رئيس السلطة القضائية الدفاع الإيراني بأنه "مشروع" وفقاً للقوانين الدولية والمحلية، مؤكداً استمرار هذا النهج حتى ضمان الأمن القومي. كما أشار إلى ما وصفه بإحباط "مخططات معقدة" كانت تستهدف بنية الأمن الإيراني، ومنها محاولات انقلابية فاشلة سبقت العمليات العسكرية الأخيرة.

وفي ختام توجيهاته، أكد رئيس القضاء على أهمية صدور الأحكام القضائية بسرعة، خاصة تلك المتعلقة بالعناصر المتعاونة مع الخارج والتي قد تصل عقوباتها إلى "مصادرة الأموال" أو "الإعدام" وفقاً للقانون. ومع ذلك، شدد إيجه إي على ضرورة توخي "أقصى درجات الدقة والعدالة" في المراجعات القضائية، معتبراً أن السرعة في التنفيذ لا تعني "المماشاة" مع المتجاوزين، بل هي مقتضى القضاء الإسلامي في حالات المواجهة.



المصدر: وکالة فارس الایرانیة