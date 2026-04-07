تقارير استخباراتية: المرشد الإيراني الجديد في "غيبوبة" وتساؤلات حول من يدير البلاد

أربيل (كوردستان24)- أفاد تقييم استخباراتي حديث بأن المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، فاقد للوعي حالياً ويخضع لعلاج مكثف في مدينة قم، وسط مؤشرات قوية على عدم قدرته على ممارسة مهامه في إدارة شؤون البلاد.

وأشارت مذكرة دبلوماسية، يُعتقد أنها تستند إلى بيانات استخباراتية أمريكية وإسرائيلية جرى تداولها مع حلفاء إقليميين، إلى أن خامنئي الابن يعاني من حالة صحية "خطيرة" أدت لفقدانه الوعي. وكشفت المذكرة، التي اطلعت عليها صحيفة "التايمز"، عن مكان وجوده لأول مرة في مدينة قم، التي تُعد العاصمة الدينية للبلاد.

وبحسب المذكرة، تجري في قم استعدادات لدفن المرشد الراحل علي خامنئي؛ حيث رصدت أجهزة الاستخبارات تحركات لوضع الأسس اللازمة لبناء ضريح ضخم يضم "أكثر من قبر"، مما يشير إلى احتمالية تجهيز الموقع لدفن أفراد آخرين من العائلة، بما في ذلك مجتبى نفسه في حال وفاته.

وكانت طهران قد أقرت في وقت سابق بإصابة المرشد الجديد في الغارة الجوية نفسها التي أودت بحياة والده ووالدته وزوجته وأحد أبنائه، في اليوم الأول من النزاع المسلح الذي اندلع مؤخراً في المنطقة. ومنذ اختياره لخلافة والده في أوائل آذار/مارس الماضي، لم يظهر مجتبى خامنئي (56 عاماً) في أي مناسبة علنية.

ورغم بث التلفزيون الرسمي الإيراني لبيانين منسوبين له، ونشر مقطع فيديو يظهره داخل غرفة عمليات عسكرية وهو يحلل خريطة لمنشأة "ديمونا" النووية الإسرائيلية، إلا أن خبراء أكدوا أن المقطع أُنتج بتقنية "الذكاء الاصطناعي". ويعزز غياب التسجيلات الصوتية الحقيقية أو الظهور الحي التقارير التي تؤكد بقاءه في حالة صحية حرجة.

وفي الوقت الذي يصر فيه المسؤولون الإيرانيون على أن المرشد الجديد "يُدير" شؤون الدولة، أثارت تقارير عجزه الصحي شكوكاً عميقة حول مركز القرار في طهران. وترجح أوساط مراقبة أن الحرس الثوري الإيراني قد أحكم سيطرته الفعلية على مفاصل الحكم، محولاً منصب المرشد إلى "واجهة صامتة" لتمرير القرارات في مرحلة الحرب الحالية.

يُذكر أن جهات التواصل الدبلوماسية، بما في ذلك وكالة الأمن القومي الأمريكية والممثلية الإيرانية في واشنطن، لم تصدر تعليقات رسمية فورية رداً على استفسارات حول تفاصيل هذه المذكرة.





المصدر: صحیفة تایمز البریطانیة