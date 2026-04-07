غارات جوية تستهدف مقرات الحشد الشعبي في كركوك والأنبار

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء 7 نيسان/أبريل 2026، بأن طائرات حربية أمريكية استهدفت آليات للنقل والاتصالات تابعة للواء 16 في الحشد الشعبي، بقرية "بشير" التابعة لناحية تازة خورماتو جنوبي كركوك. وأوضح المصدر أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان القصف قد أسفر عن وقوع ضحايا بشرية.

وفي سياق متصل، أصدرت هيئة الحشد الشعبي بياناً كشفت فيه عن تعرض اللواء 45 التابع لقيادة عمليات الجزيرة في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، لهجوم جوي في تمام الساعة 4:00 من فجر اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان أن الهجوم، الذي نفذه الطيران الأمريكي والإسرائيلي، أسفر عن مقتل أحد مقاتلي الحشد. وأكدت الهيئة أن قواتها مستمرة في أداء مهامها، مشددة على جاهزيتها الكاملة لحفظ أمن واستقرار البلاد رغم استهداف مقراتها.

من جانبه، صرح قائد عمليات الحشد الشعبي في قاطع الأنبار، قاسم مصلح، بأن مقرات الحشد في مناطق متفرقة من المحافظة تعرضت لقصف مكثف ليلة أمس، حيث سُجلت سبع غارات جوية في ليلة واحدة.

وأشار مصلح إلى أن الهجمات نفذتها مقاتلات أمريكية وإسرائيلية، مما تسبب بأضرار مادية جسيمة في المقرات وتدمير عدد من الآليات العسكرية، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تسجيل أي خسائر بشرية في تلك الغارات الليلية المحددة.