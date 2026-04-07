مؤسسة بارزاني الخيرية تضم طفلي الشهيدين "موسى ومزدة" إلى مشروع "الأعزاء" وتتعهد بكفالتهما الكاملة

أربيل (كوردستان24)- أدانت مؤسسة بارزاني الخيرية بشدة الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف قرية "زەرگەزەوی" التابعة لمحافظة أربيل، والذي أسفر عن استشهاد زوجين مدنيين. وأعلنت المؤسسة عن تكفلها التام برعاية واحتياجات طفليهما اليتيمين، وضمهما رسمياً إلى مشروع "الأعزاء" (Azizan) الخاص برعاية الأيتام.

وجاء في نص بيان المؤسسة:

"ببالغ الأسى والحزن، امتدت يد الغدر والظلم ليلة أمس لتستهدف قلب عائلة مدنية بريئة في قرية "زەرگەزەوی" بمحافظة أربيل. ونتيجة لهذا الهجوم غير المبرر بطائرة مسيرة، استشهد الزوجان (الشهيد موسى والشهيدة مزدة) داخل منزلهما، ليُحرم طفلان في عمر الزهور، وهما (مەلین ودلین)، من حنان الأب وعطف الأم".

وأضافت المؤسسة: "إننا في مؤسسة بارزاني الخيرية، وفي الوقت الذي نُدين فيه بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا لعائلة الشهيدين وأقربائهما، ونسأل الله تعالى أن يمنّ على الجميع بالصبر والسلوان".

قرارات المؤسسة بشأن مستقبل الطفلين:

وانطلاقاً من واجبها الإنساني والوطني، وضماناً لتوفير حياة كريمة لطفلي الشهيدين، قررت مؤسسة بارزاني الخيرية ما يلي:

شمول "مەلین ودلین" بمشروع الأعزاء: ضم طفلي الشهيدين بشكل دائم إلى مظلة مشروع "الأعزاء" التابع للمؤسسة.

الكفالة الكاملة: تعهدت المؤسسة بتوفير الكفالة المالية الكاملة لتأمين معيشة الطفلين.

الدعم التربوي والصحي: التكفل بكافة مصاريف الدراسة والرعاية الصحية للطفلين إلى حين بلوغهما مرحلة الاعتماد على الذات.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أنها ستبقى دوماً "ظلاً رحيماً" للأعزاء والمنكوبين، ولن تسمح بأن يشعر أطفال الوطن بالوحدة أو العجز بعد فقدان ذويهم.