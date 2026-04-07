سلسلة غارات جوية تستهدف جسوراً ومنشآت حيوية في إيران وتتسبب بقطع طرق استراتيجية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء 7 نیسان/ابریل 2026، عن تعرض شبكة النقل والمواصلات في البلاد لسلسلة من الغارات الجوية المكثفة، طالت جسوراً برية وسككاً حديدية في مناطق متفرقة، مما أدى إلى توقف حركة السير في طرق استراتيجية تربط المدن الكبرى.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد شملت الهجمات تدمير جسر للسكة الحديد في مدينة "كاشان"، واستهداف محطة للقطارات في مدينة "مشهد" (شمال شرق). وفي شمال البلاد، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) نقلاً عن مكتب إدارة الأزمات في محافظة تبریز، بأن غارة جوية استهدفت الطريق السريع الرئيسي الذي يربط مدينة تبريز بالعاصمة طهران عبر زنجان، وتحديداً على بُعد نحو 90 كيلومتراً من تبريز.

وأدت الغارة، التي استهدفت جسراً علوياً وفقاً لما ذكرته منصات إعلامية تابعة للحرس الثوري، إلى إغلاق الطريق السريع بشكل كامل أمام حركة المرور، مما تسبب في شلل مروري على أحد أهم الشرايين البرية في شمال إيران.

وفي الوقت الذي وجهت فيه السلطات المحلية ومصادر إعلامية إيرانية أصابع الاتهام إلى "غارات أمريكية إسرائيلية" مشتركة نفذت هذه الهجمات، لم يصدر حتى هذه اللحظة أي بيان رسمي من واشنطن أو تل أبيب يتبنى تنفيذ العمليات.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل أجواء من التوتر الشديد الذي تشهده المنطقة، حيث تُعد استهدافات البنية التحتية للنقل والمواصلات تصعيداً نوعياً في طبيعة العمليات العسكرية الجارية.



المصدر: الوکالات الایرانیة و AP