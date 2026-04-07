وزارة العدل تعلن إطلاق سراح أكثر من 12 ألف نزيل بموجب قانون العفو العام

أربيل (كوردستان24)-أعلنت وزارة العدل الاتحادیة، اليوم الثلاثاء 7 نیسان/ابریل 2026، إطلاق سراح أكثر من 12 ألف نزيل ممن شملهم قانون العفو العام.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "عدد النزلاء الذين أُطلق سراحهم منذ بدء تنفيذ قانون العفو العام ولغاية 30 آذار/مارس 2026، بلغ (12,130) نزيلاً في مختلف المؤسسات الإصلاحية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية".

وأوضحت الوزارة أن "عمليات إطلاق السراح جاءت بعد استكمال الإجراءات القانونية والتدقيقية كافة الخاصة بكل حالة، ووفق الضوابط والتعليمات المنصوص عليها في قانون العفو العام، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، بما يضمن تطبيق القانون بدقة وعدالة".

وأضافت أن "اللجان المختصة في دائرة الإصلاح العراقية تواصل أعمالها في تدقيق ملفات النزلاء المشمولين بأحكام القانون، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وإطلاق سراح من تنطبق عليهم الشروط القانونية".

يُذكر أن العراق بدأ بتنفيذ قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 في آب/أغسطس 2016، حيث صدرت تعليمات تسهيل تنفيذه بتاريخ 28 آب/أغسطس 2016، عقب إقراره من قبل مجلس النواب في 25 آب/أغسطس 2016.