الدفاع العراقية تعلن إسقاط مسيرة استهدفت قاعدة "عين الأسد" وتتوعد بالرد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان رسمي صدر اليوم 7 نيسان/ابریل 2026، عن نجاح قواتها في التصدي لمحاولة استهداف طالت إحدى أهم القواعد الجوية في البلاد، مؤكدة أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيرة مجهولة الهوية كانت تروم ضرب منشآت حيوية داخل قاعدة "عين الأسد" الجوية بمحافظة الأنبار.

وبحسب البيان، فقد تمكنت قطعات قيادة فرقة القوات الخاصة الثانية، في تمام الساعة الثامنة وخمس وخمسين دقيقة من صباح اليوم، من رصد وإسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف منظومة الرادار داخل "معسكر الشهيد العميد الركن وضاح" الواقع ضمن محيط القاعدة. وأوضحت الوزارة أن عملية التصدي أدت إلى تدمير المسيرة بالكامل قبل وصولها إلى هدفها المخطط له، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي انفجار أو أضرار بشرية أو مادية تُذكر.

وفور سقوط الحطام، باشرت مفارز هندسة الميدان والمعالجة التابعة للفرقة إجراءاتها الفنية لرفع بقايا الطائرة وتأمين المنطقة وفقاً للسياقات الأمنية المعتمدة.

وفي خطوة تهدف إلى توضيح اللبس الدائر حول طبيعة التواجد العسكري في القاعدة، شددت وزارة الدفاع في بيانها على أن "قاعدة عين الأسد هي قاعدة عراقية خالصة"، مشيرة إلى أن جميع القطعات والتشكيلات المتواجدة فيها تخضع لسلطة وزارة الدفاع، وأن كافة المعدات والمنشآت فيها هي ملك صرف للجيش العراقي.

ووجهت الوزارة رسائل حازمة تجاه الجهات المنفذة، معتبرة أن مثل هذه الاستهدافات "تضر بمصالح البلاد العليا" وتعرقل خطط الوزارة الرامية إلى تحديث وتسليح الجيش العراقي بأحدث التقنيات العسكرية نتيجة الخسائر المادية التي قد تنتج عنها. كما لفتت إلى الخطر المباشر الذي تشكله هذه الهجمات على حياة المنتسبين الذين يضطلعون بمهام حفظ أمن البلاد.

واختتمت وزارة الدفاع بيانها بالتأكيد على التزامها القانوني والوطني بـ"حق الرد" على أي جهة تحاول استهداف مقراتها العسكرية أو أفرادها، في إشارة واضحة إلى عزم المؤسسة العسكرية على حماية سيادة المنشآت الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الخروقات الأمنية.