وول ستريت جورنال: إيران تقرر قطع القنوات الدبلوماسية المباشرة مع واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية قراراً بإنهاء كافة أشكال التواصل الدبلوماسي المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن هذا القرار يأتي كرد فعل حاد من طهران تجاه خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تضمن تهديدات باستهداف المواقع الأثرية والحضارية في إيران.

ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن هذه الخطوة الإيرانية أدت إلى تجميد الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن، مما أثر سلباً وبشكل فوري على مسار المفاوضات.

وأكدت "وول ستريت جورنال" أنه رغم انقطاع التواصل المباشر، إلا أن ذلك لا يعني إغلاق باب الحوار نهائياً، لكنه وضع عملية الوصول إلى تفاهمات في "طريق مسدود" خلال هذه المرحلة الحساسة.