الكويت تطالب العراق بإجراءات "فورية وحاسمة" لحماية بعثاتها وتؤكد: لسنا طرفاً في أي صراع إقليمي

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026، بياناً شديد اللهجة طالبت فيه الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات أمنية وقانونية فورية في أعقاب الاعتداءات التي طالت بعثاتها الدبلوماسية في جمهورية العراق.

مطالبات بمحاسبة المتورطين

وشددت الخارجية الكويتية في بيانها على ضرورة قيام الحكومة العراقية بـ "محاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية"، وضمان عدم تكرارها، مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة لتأمين كافة مقار البعثات الكويتية في العراق، التزاماً بالمواثيق الدولية التي تفرض حماية حرمة البعثات الدبلوماسية.

تأكيد الحياد ونفي استغلال الأراضي

وفي رسالة واضحة تهدف لتبديد الشائعات، أعادت دولة الكويت تأكيد موقفها الثابت بأنها "ليست طرفاً في أي نزاع إقليمي أو دولي"، ونفت بشكل قاطع السماح باستخدام أراضيها لشن أي هجوم على أي دولة أخرى. وأوضح البيان أن هذه السياسة تنبع من مبادئ "الاعتدال والحياد الإيجابي" والتزام الكويت التام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

تحذير من تقويض الثقة

وحذرت الوزارة من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات من شأنه أن "ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، ويؤدي إلى تقويض أسس الثقة المتبادلة التي بنيت عليها تلك العلاقات.

متابعة واتخاذ خطوات لازمة

واختتمت الخارجية الكويتية بيانها بالتأكيد على أنها ستتابع هذا الملف عن كثب ولن تتهاون في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية، وفقاً لما تقتضيه القوانين الدولية المعمول بها.

تأتي هذه التطورات بعد موجة من التوترات وتداول معلومات مغلوطة أدت إلى استهداف القنصلية الكويتية في مدينة البصرة، مما أثار ردود فعل منددة على المستويين الإقليمي والدولي.