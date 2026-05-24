واشنطن ترى في تصريحات للأمين العام لحزب الله محاولة لنشر "الفوضى" في لبنان

أربيل (كوردستان24)- اتهمت الولايات المتحدة الأحد حزب الله بالعمل على نشر "الفوضى" في لبنان، منددة بتصريحات لأمينه العام نعيم قاسم أيّد فيها إسقاط الحكومة على خلفية تفاوضها المباشر مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان "تندد الولايات المتحدة بأشدّ العبارات بدعوة حزب الله المتهورة الى إسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديموقراطيا"، واضعا ذلك في سياق "حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والاحتفاظ بقوته على حساب مستقبل الشعب اللبناني" هدفها "إعادة جر لبنان الى الفوضى والدمار".

وكان قاسم قال الأحد إن "من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع، وأن يسقط الحكومة، وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة"، مجددا رفضه المفاوضات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل برعاية أميركية، وتمسّكه بعدم تسليم سلاحه في الوقت الراهن.