محافظ البصرة: زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد ستنهي الخلافات العالقة

أربيل (كوردستان24)- أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الأحد 24 أيار 2026، أن القيادة السياسية للحزب الديمقراطي الكوردستاني تمثل ركيزة أساسية وجوهرية في العملية السياسية في العراق.

وقال العيداني في تصريح لـ"كوردستان 24"، إن زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى العاصمة بغداد في هذا التوقيت، ستؤدي إلى إنهاء وإزالة الخلافات القائمة بين الجانبين.

وأشار العيداني إلى أنه ناقش مع مسرور بارزاني خلال اجتماعهما مجموعة من الملفات المهمة والاستراتيجية، مؤكداً أن مشروع "طريق التنمية" يجب أن يعود بالنفع على كافة المواطنين العراقيين في جميع أنحاء البلاد.

كما شدد محافظ البصرة على ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة التي حققها إقليم كوردستان وتعميمها على بقية المدن والمحافظات العراقية.





