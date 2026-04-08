ترامب يعلن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موافقته على وقف مؤقت لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق نحو اتفاق سلام طويل الأمد في المنطقة.

وقال ترامب إن قراره جاء بناءً على محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اللذين طلبا منه تأجيل الضربة العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران.

وأوضح أن هذا التعليق المشروط للعمليات العسكرية يرتبط بموافقة ايران على “فتح كامل وفوري وآمن”، لمضيق هرمز، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار سيكون “متبادلًا” بين الطرفين.

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية حققت بالفعل أهدافها العسكرية، وأن المفاوضات مع إيران وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن اتفاق نهائي للسلام، مضيفًا أن طهران قدمت مقترحًا من 10 نقاط يُعتقد أنه يشكل أساسًا قابلًا للتفاوض.

وبيّن أن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران تم التوافق عليها، لافتًا إلى أن فترة الأسبوعين ستُستخدم لاستكمال وصياغة الاتفاق النهائي.

وختم ترامب تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لحل أحد أطول النزاعات في المنطقة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.