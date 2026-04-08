إيران تعلن اقتراب تحقيق أهداف الحرب وتؤكد بدء مفاوضات مع واشنطن في إسلام آباد

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن البلاد حققت “تقريبًا جميع أهداف الحرب”، مؤكدة أن العمليات العسكرية مستمرة منذ أربعين يومًا، في ظل ما وصفته بعجز “العدو” عن فرض شروطه أو تنفيذ تهديداته.

وأوضح المجلس في بيان رسمي أن إيران رفضت مرارًا المهل التي حددها الولايات المتحدة، وشددت على أنها لا تعير أي أهمية لما وصفته بـ“الضغوط أو الإنذارات الخارجية”، متمسكة بخيار مواصلة القتال حتى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك إضعاف الخصوم وإزالة التهديدات طويلة الأمد.

وأشار البيان إلى أن قرارًا اتُّخذ، بناءً على توجيهات المرشد الأعلى وموافقة المجلس، بعقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات المرحلة المقبلة، على أن تستمر هذه المفاوضات لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، بدءًا من 11 أبريل/نيسان.

وبحسب البيان، قدمت طهران خطة من عشر نقاط إلى واشنطن عبر وساطة باكستان، تتضمن بنودًا رئيسية من بينها تنظيم المرور في مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، وإنهاء العمليات العسكرية ضد أطراف محور المقاومة، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في المنطقة.

كما تشمل الخطة، وفق البيان، رفع العقوبات الدولية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع تعويضات، إضافة إلى السعي لاستصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي لتثبيت الاتفاق وتحويله إلى إطار قانوني دولي.

ولفت المجلس إلى أن قبول هذه المبادئ من الجانب الأمريكي “يمثل أساسًا للمفاوضات”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني نهاية الحرب، التي ستظل قائمة إلى حين استكمال تفاصيل الاتفاق وضمان تنفيذ بنوده.

ودعا البيان إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية خلال فترة المفاوضات، مشددًا على أن العملية السياسية الجارية تُعد امتدادًا لما وصفه بـ“الإنجازات الميدانية”، مع التأكيد على الاستعداد للرد “بقوة” على أي تصعيد محتمل.