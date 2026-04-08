ترامب يتوقع "عصراً ذهبياً" للشرق الأوسط ويعلن عن دور أمريكي لتأمين مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله الكبير بنجاح الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً في رسالة جديدة عبر منصة "تروث سوشيال" أن العالم على موعد مع "يوم عظيم للسلام العالمي".

وأشار ترامب في تدوينته إلى أن إيران ودولاً أخرى في المنطقة باتت "مستاءة" من الأوضاع الراهنة وتطمح إلى إحداث تغيير حقيقي.

وفي خطوة لافتة تتعلق بأمن الملاحة الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستلعب دوراً فعالاً في تنظيم حركة المرور البحري في "مضيق هرمز"، وذلك لضمان تدفق التجارة والأمن بشكل انسيابي ودون أي معوقات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد ترامب على أن هذه المرحلة الجديدة ستفتح آفاقاً لخلق ثروات طائلة، مشيراً إلى أنها ستمنح إيران فرصة جوهرية للبدء في عملية إعادة الإعمار. وأضاف أن الولايات المتحدة ستساهم في إنجاح هذه المساعي من خلال توفير المستلزمات الضرورية ومراقبة تطورات الأوضاع لضمان الاستقرار.

واختتم ترامب رسالته بنظرة مستقبلية متفائلة، قارن فيها بين نهضة المنطقة والنمو الاقتصادي الذي تشهده بلاده حالياً، قائلاً: "لدي ثقة كاملة في أننا بصدد الدخول في 'العصر الذهبي للشرق الأوسط'، تماماً كما نعيشه الآن من ازدهار في الولايات المتحدة الأمريكية".