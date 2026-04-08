نواب ديمقراطيون يطالبون بعزل ترامب بموجب "التعديل 25" عقب تصريحات مثيرة للجدل حول إيران

أربيل (كوردستان24)- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن أكثر من 24 عضواً ديمقراطياً في الكونغرس الأمريكي وجهوا دعوات رسمية لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات السياسية والأمنية.

وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، فقد تزايدت الضغوط لتفعيل "التعديل 25 من الدستور الأمريكي" بعد منشور لترامب على منصته "تروث سوشيال"، كتب فيه: "هذه الليلة ستنتهي حضارة كاملة ولن تعود أبداً". وجاء هذا التصريح المثير للجدل قبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة كان قد حددها لإيران تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.

يُعتبر "التعديل 25" خياراً دستورياً أسرع من إجراءات المساءلة (Impeachment) المعتادة في الكونغرس. ووفقاً للفقرة الرابعة من هذا التعديل، يمكن تنحية الرئيس إذا ثبت "عجزه" عن القيام بمهامه وممارسة سلطات منصبه بالشكل المطلوب.

ورغم الضغوط المتزايدة، يرى مراقبون أن تطبيق هذا البند يواجه عقبات قانونية وإجرائية معقدة، إذ لم يسبق استخدامه في التاريخ الأمريكي لعزل رئيس. وتتطلب هذه الخطوة أن يقوم "جاي دي فانس"، نائب الرئيس، بالتعاون مع أغلبية أعضاء كابينة الحكومة، بتقديم إخطار مكتوب إلى رئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب يعلنون فيه عدم صلاحية الرئيس للاستمرار في مهامه.

في المقابل، يمنح القانون الرئيس حق الطعن في هذا القرار. وفي حال أصر نائب الرئيس وأعضاء الحكومة على موقفهم، ينتقل ملف الحسم إلى الكونغرس. وفي هذه الحالة، يمنح المشرعون مهلة 21 يوماً للتصويت واتخاذ قرار نهائي، وخلال هذه الفترة الانتقالية، يتولى نائب الرئيس مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة.