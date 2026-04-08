العراق يعيد فتح أجوائه أمام حركة الطيران.. ومطار أربيل يعلن الجاهزية التامة لاستئناف الرحلات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، الجاهزية الكاملة للمطار لاستئناف استقبال وتسيير الرحلات الجوية، وذلك في أعقاب صدور قرار رسمي بإعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أكد هوشيار أن جميع المطارات العراقية، وفي مقدمتها مطار أربيل الدولي، أصبحت في حالة تأهب لاستعادة نشاطها الطبيعي. وأوضح قائلاً: "مطار أربيل مستعد تماماً من الناحيتين الفنية والإدارية لاستقبال الرحلات القادمة وتسيير المغادرة منها".

وأضاف مدير المطار أن الفرق المختصة تعمل حالياً بشكل مكثف على تنظيم الإجراءات اللوجستية، وترتيب جداول الرحلات الجوية مع مختلف الوجهات الدولية، بما يضمن انسيابية الحركة الجوية.

واختتم هوشيار تصريحه بالإشارة إلى أن كافة الطواقم العاملة في المطار على أتم الاستعداد لمباشرة مهامها، مؤكداً أن عمليات الإقلاع والهبوط ستنطلق في القريب العاجل، تحت إشراف ومتابعة سلطة الطيران المدني العراقي.