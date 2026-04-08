في أحدث مفاجآته.. ترامب يعلن "انتهاء الحرب" وبدء عصر الثروات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في أحدث تدوينة له عبر منصة "تروث سوشال"، فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة من العيار الثقيل، معلناً عن تحول دراماتيكي في مسار الصراع بمنطقة الشرق الأوسط. وزفّ ترامب بشرى "السلام العالمي"، مؤكداً أن إيران والمنطقة "اكتفوا من الحروب"، وأن الوقت قد حان للدخول في ما وصفه بـ "العصر الذهبي للشرق الأوسط".

إدارة الملاحة وإعادة الإعمار

أكد ترامب في منشوره الأحدث أن الولايات المتحدة ستتولى دوراً محورياً في تنظيم حركة الملاحة المزدحمة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستفتح الباب لـ "أرباح ومكاسب مالية طائلة" لجميع الأطراف. وبلهجة ملؤها الثقة، أعطى ترامب الضوء الأخضر لطهران للبدء في "عملية إعادة الإعمار"، مؤكداً أن السفن الأمريكية ستقوم بتوريد كافة أنواع الإمدادات، وستبقى "متواجدة في الجوار" لضمان استقرار الأوضاع.

رؤية ترامب للمستقبل

وختم الرئيس الأمريكي تدوينته التي أثارت تفاعلاً واسعاً بمقارنة طموحة، حيث قال: "تماماً كما نعيش الآن في الولايات المتحدة، يمكن أن يكون هذا هو العصر الذهبي للشرق الأوسط".

يأتي هذا الإعلان كأحدث إشارة رسمية من البيت الأبيض على طي صفحة التصعيد العسكري والبدء في تنفيذ "صفقة كبرى" تتجاوز أبعادها تأمين مضيق هرمز لتصل إلى إعادة هيكلة اقتصادية كاملة للمنطقة تحت مظلة الحماية الأمريكية.