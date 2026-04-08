"خطوة هامة نحو استقرار المنطقة".. نيجيرفان بارزاني يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

أربيل (كوردستان24)- رحب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفاً هذه الخطوة بأنها تطور جوهري في مسار دعم الأمن الإقليمي.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان له: "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن هذا التطور يمثل خطوة هامة نحو خفض التصعيد، وحماية المدنيين، واستعادة لغة الحوار البناء".

وأعرب بارزاني عن تقديره للدور الذي لعبته الأطراف الدولية والإقليمية في هذا السياق، قائلاً: "نثمن جهود جميع الأطراف التي ساهمت في تسهيل الوصول إلى هذا الاتفاق".

وفي ختام بيانه، أعرب رئيس الإقليم عن أمله في أن يكون هذا الالتزام منطلقاً لسلام شامل، مؤكداً: "آمل أن تلتزم جميع الأطراف بهذا التعهد بحسن نية، وأن تعمل معاً من أجل تحقيق سلام دائم يعزز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة بأسرها".