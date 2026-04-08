قاليباف يقود وفداً للتفاوض مع واشنطن في إسلام آباد عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية بأن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، سيترأس وفداً رسمياً للتوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لمناقشة الملفات والقضايا العالقة بين طهران وواشنطن.

من جانبه، أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني أن هناك 10 شروط أساسية وضعتها طهران للتفاوض، مشدداً على أنه في حال عدم قبول هذه الشروط، فإن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية لن يمنح الموافقة على توقيع أي اتفاق.

وكانت هدنة ثنائية لمدة 14 يوماً بين الولايات المتحدة وإيران قد دخلت حيز التنفيذ فجر يوم الأربعاء (8 نيسان/أبريل 2026)، اعتباراً من الساعة الثالثة صباحاً. ومن المقرر أن تنطلق المفاوضات المباشرة بين الطرفين يوم الجمعة المقبل في إسلام آباد برعاية باكستانية، سعياً للتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد ينهي حالة الصراع.

يذكر أن المواجهات العسكرية بين إيران وفصائل "جبهة المقاومة" في العراق ولبنان واليمن من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، كانت قد اندلعت في 28 شباط/فبراير الماضي واستمرت لنحو 40 يوماً.

وقد تسببت هذه الحرب في إغلاق "مضيق هرمز" لمدة خمسة أسابيع متتالية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة عصفت بالمنطقة. إلا أن الإعلان عن وقف إطلاق النار الأخير انعكس إيجاباً وبشكل فوري على الأسواق المالية، حيث شهدت البورصات العالمية انتعاشاً ملحوظاً ترافق مع انخفاض في أسعار النفط عالمياً.