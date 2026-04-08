بزشكيان يدعو لتعزيز التكاتف الشعبي في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

أربيل (كوردستان24)- وصف مسعود بزشكيان، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بأنه إنجاز استراتيجي تحقق بفضل التمسك بالمبادئ العامة التي وضعتها إيران كشرط أساسي لأي اتفاق.

وأكد بزشكيان في تغريدته أن الوصول إلى هذه المرحلة كان "ثمرة لدماء قائدنا العظيم الشهيد خامنئي"، مشيراً إلى أن الحضور الشعبي الفاعل في الساحة كان الركيزة الأساسية لتحقيق هذا النجاح.

وشدد بزشكيان على أهمية المرحلة القادمة، داعياً إلى استمرار الوحدة والتكاتف بين كافة أطياف المجتمع والدولة، قائلاً: "منذ اليوم وصاعداً، سنبقى معاً؛ سواء في ميدان الدبلوماسية، أو في مجال الدفاع، أو في الساحات العامة، وكذلك في ساحة تقديم الخدمات".

وختم بزشكيان رسالته بوسم (هاشتاج) "#وحدتنا_هي_النصر"، في إشارة واضحة إلى أن التكاتف الوطني هو الضمانة الوحيدة لمواجهة التحديات المستقبلية والحفاظ على المكتسبات المحققة.