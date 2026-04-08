الرئيس بارزاني يدعو لتحويل الصراع الأمريكي الإيراني إلى "سلام دائم" لإنهاء نزاعات المنطقة

اربيل (كوردستان24) - أعرب الرئيس مسعود بارزاني عن أمله في أن تؤدي التطورات الأخيرة والتوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى فتح آفاق لسلام مستدام، ينهي حالة الصراع التي تعصف بالمنطقة منذ أمد بعيد.

وفي تدوينة له عبر حسابه الرسمي بمنصة أكس، قال الرئيس بارزاني: "نأمل أن تتحول هذه النيران بين أمريكا وإيران إلى سلام دائم، وأن تجلب معها الأمن والازدهار لمنطقتنا"، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه المرحلة "نقطة انطلاق لإنهاء كافة النزاعات القائمة في منطقتنا".

وأكد الرئيس بارزاني في ختام رسالته على موقف مبدئي ثابت، مشيراً إلى أنه "بلا شك، السلام دائماً أفضل من الحرب"، في إشارة إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لتجنيب شعوب المنطقة ويلات المواجهات العسكرية.

تأتي تصريحات الرئيس بارزاني في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران وتل ابيب، وسط تطلعات إقليمية بأن تنعكس هذه التفاهمات إيجاباً على استقرار العراق وإقليم كوردستان.