البابا ليو يرحب بوقف إطلاق النار في إيران بارتياح

أربيل (كوردستان24)- رحب البابا ليو الرابع عشر اليوم الاربعاء 8 نیسان/ابریل 2026، بإعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الحرب الإيرانية بارتياح.

كما أشاد البابا، الذي كان من أشد منتقدي الحرب، بوقف القتال باعتباره علامة أمل.

وقال في خطاب ألقاه في الفاتيكان يوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز: "لا سبيل لإنهاء الحرب إلا بالعودة إلى المفاوضات. وأحث على أن تُصاحب هذه الفترة الحساسة من العمل الدبلوماسي بالصلاة، على أمل أن يصبح الانفتاح على الحوار وسيلة لحل النزاعات الأخرى في أنحاء العالم".

ويأتي هذا بعد أن صرّح ليو يوم امس الثلاثاء بأن التهديدات الموجهة ضد الشعب الإيراني "غير مقبولة بتاتًا"، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بأن "حضارة بأكملها ستموت الليلة".



المصدر: رویترز