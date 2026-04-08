نائب الرئيس الأمريكي: الهدنة مع إيران "هشة"، لكن ترامب "متلهف للمضي قدمًا"

اربيل (كوردستان24) -رحّب نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الأربعاء بما اعتبره "هدنة هشة" مع إيران، داعيا طهران إلى التفاوض "بحسن نيّة" للتوصّل إلى اتفاق طويل الأمد، ومحذرا من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ليس شخصا يمكن العبث معه".

وجاءت تصريحاته بعد وقت قصير من اتفاق واشنطن وطهران على هدنة لمدة أسبوعين، أُعلنت قبل انتهاء مهلة حددها لإيران لبلوغ اتفاق تحت طائلة شن ضربات واسعة قال إنها ستقضي على "حضارة بكاملها".

وحذّرت طهران من أن الحرب لن تنتهي إلا بعد التفاوض على بنود رسمية.

وقال فانس خلال زيارة إلى بودابست "إذا كان الإيرانيون مستعدين للعمل معنا بحسن نيّة، فأعتقد أننا نستطيع التوصّل إلى اتفاق".

وأضاف أنه إذا لم يأتِ الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات، "فسوف يتبين لهم أن رئيس الولايات المتحدة ليس شخصا يمكن العبث معه. إنه غير صبور. إنه يتطلّع لإحراز تقدم".

وقال فانس ايضا إن ترامب أظهر "أننا ما زلنا نمتلك نفوذا عسكريا ودبلوماسيا واضحا، وربما الأهم من ذلك، نمتلك نفوذا اقتصاديا هائلا".

وأضاف "إذا كانوا سيكذبون أو سيغشون أو يحاولون منع حتى الهدنة الهشة التي أبرمناها، فلن يكونوا سعداء".

بدأ فانس زيارة إلى بودابست الثلاثاء لتقديم الدعم لرئيس الوزراء القومي المجري فيكتور أوربان، الذي يواجه تحديا غير مسبوق لحكمه المستمر منذ 16 عاما في الانتخابات البرلمانية الأحد.



المصدر: فرانس برس