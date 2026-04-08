ترامب يعلن عن عهد جديد مع إيران: "تغيير مثمر في النظام" وتنسيق مشترك لإزالة الآثار النووية

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تحول جذري ومفاجئ في مسار العلاقات بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة باتت تعمل الآن "عن كثب" مع إيران بعد ما وصفه بـ "تغيير مثمر للغاية" طرأ على النظام الإيراني.

وفي تصريح له تناول فيه مستجدات الملف النووي، أوضح ترامب أن عمليات تخصيب اليورانيوم في إيران قد توقفت تماماً. وكشف الرئيس الأمريكي عن تعاون تقني وميداني غير مسبوق، حيث تعمل الولايات المتحدة وبالتنسيق مع الجانب الإيراني على "هدم وإزالة" كافة بقايا "الغبار النووي" في المواقع العميقة التي كانت قد استُهدفت سابقاً بقصف طائرات "بي-2" (B-2) الاستراتيجية.

وأشار ترامب إلى أن هذه المواقع الحساسة تحت الرقابة اللحظية والمكثفة لـ "القوة الفضائية" الأمريكية عبر الأقمار الصناعية، مشدداً على أنه "لم يتم العبث بأي شيء في تلك المواقع منذ يوم الهجوم".

وعلى الصعيد الاقتصادي والدبلوماسي، أكد الرئيس ترامب استمرار المحادثات مع الجانب الإيراني بهدف خفض الرسوم الجمركية ورفع العقوبات الاقتصادية، كاشفاً عن إحراز تقدم كبير في هذا السياق بقوله: "لقد اتفقنا بالفعل على الكثير من النقاط الـ15 المطروحة في جدول الأعمال".

واختتم ترامب تصريحه بالإعراب عن تقديره للاهتمام الدولي بهذا الملف، واصفاً المرحلة الحالية بالإنتاجية في تاريخ العلاقات بين البلدين.