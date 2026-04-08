تزامناً مع بدء الهدنة.. واشنطن تفرض ضرائب "قاسية" لمنع إعادة تسلح طهران

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فرض ضرائب جمركية بنسبة 50% على كافة السلع الواردة من الدول التي تبيع أسلحة ومعدات عسكرية لإيران، مؤكداً أن القرار دخل حيز التنفيذ فوراً وبشكل قطعي دون أي استثناءات.

وفي تدوينة "شديدة اللهجة" عبر منصة "إكس"، وجّه ترامب تحذيراً مباشراً للدول التي تساهم في تعزيز القدرات العسكرية لطهران، قائلاً: "أي دولة ترسل أسلحة عسكرية إلى إيران، ستخضع سلعها المصدرة إلى الولايات المتحدة لضريبة فورية قدرها 50%". وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء لا يقبل التأجيل أو الإعفاء لأي طرف كان.

تأتي هذه الخطوة من جانب واشنطن في محاولة لمنع النظام الإيراني من إعادة التسلح، وتتزامن مع تطورات ميدانية وسياسية هامة؛ حيث دخل اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 14 يوماً بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم الأربعاء (8 نيسان 2026).

وعلى الصعيد الدبلوماسي، من المرتقب أن تنطلق يوم الجمعة المقبل مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، برعاية ووساطة من الحكومة الباكستانية، بهدف التوصل إلى اتفاقية سلام دائم تنهي حالة الصراع.

يُذكر أن المواجهات العسكرية بين إيران وفصائل "محور المقاومة" في العراق ولبنان واليمن من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، كانت قد اندلعت في 28 شباط/فبراير الماضي واستمرت قرابة 40 يوماً. وتسببت الحرب في إغلاق مضيق هرمز لمدة خمسة أسابيع، مما أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة في المنطقة، إلا أن إعلان الهدنة الأخير ساهم بشكل مباشر في إنعاش البورصات العالمية وهبوط ملحوظ في أسعار النفط.