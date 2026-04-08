البيت الأبيض يؤكد عدم وجود اتفاق نهائي بشأن خطط المحادثات

أربيل (كوردستان24)- أكد البيت الأبيض أن "لا شيء نهائي" فيما يتعلق بخطط إجراء محادثات مباشرة حول إيران.

رداً على استفسارات حول مشاركة نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في المحادثات الأمريكية الإيرانية المتوقع عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع في باكستان، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قائلةً: "هناك مناقشات جارية حول إجراء محادثات مباشرة، لكن لا شيء نهائي حتى يُعلن عنه الرئيس أو البيت الأبيض".

وكان نائب الرئيس متواجداً في المجر، حيث كان يدعم رئيس الوزراء فيكتور أوربان قبل الانتخابات المقبلة.





