الإمارات تعلن التصدّي لـ17 صاروخاً باليستياً وعشرات المسيّرات منذ بدء الهدنة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، التصدي لـ 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيرة إيرانية، منذ بدء سريان الهدنة المؤقّتة صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 537 صاروخًا باليستيًا، و26 صاروخاً جوالاً، و2256 طائرةً مسيّرة.

وبحسب البيان، أسفرت هذه الاعتداءات إلى مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة، بالإضافة إلى مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، بينما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلاديشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

ووفقاً للبيان، فقد أصيب 224 شخصا من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغالية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها تبقى في حالة تأهب كاملة وجاهزة للتعامل مع أي تهديدات، وسوف تواجه بقوة أي شيء يهدف إلى تقويض أمن الدولة، بطريقة تضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها وقدراتها الوطنية.