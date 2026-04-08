رئيس الأركان الأميركي يكشف "بالأرقام" حجم استهلاك الجنود الهائل للمنبهات خلال العمليات

أربيل (كوردستان 24)- في إحصائية غير تقليدية تعكس حجم الضغوط الميدانية، كشف رئيس الأركان الأمريكي، الجنرال دان كين، عن أرقام "صادمة" لحجم استهلاك القوات الأمريكية من الغذاء والمنبهات خلال المهمة العسكرية الأخيرة.

وأوضح الجنرال كين في إيجاز صحفي، أن القوات الامريكية، استهلكت أكثر من 6 ملايين وجبة طعام.

ومع التركيز على الجانب اللوجستي والنفسي للجنود، أشار الجنرال إلى استهلاك قرابة مليون جالون من القهوة (950 ألف جالون)، ومليوني مشروب طاقة، بالإضافة إلى كميات ضخمة من النيكوتين.

وفي تعليق طريف لاقى تفاعلاً واسعاً، ختم الجنرال كين حديثه قائلاً: "رغم هذه المعدلات المرتفعة من الكافيين والنيكوتين، إلا أنني لا أقول إن لدينا مشكلة"، في إشارة مبطنة إلى اعتماد الجنود المكثف على المنبهات للبقاء في حالة تأهب قصوى خلال ساعات العمل الطويلة والمعقدة.