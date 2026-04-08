ترامب: الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على استخراج المواد النووية التي طمرتها ضربات صيف 2025

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم في إيران، وأن بلاده ستعمل مع طهران على استخراج "الغبار النووي" المدفون على "عمق كبير"، في إشارة إلى الضربات الأميركية الإسرائيلية في حزيران/يونيو 2025.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال غداة التوصل لاتفاق على وقف لإطلاق النار لأسبوعين تمهيدا لاجراء مفاوضات "لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم. والولايات المتحدة، بالتعاون مع إيران، ستقوم باستخراج +الغبار+ النووي المدفون على عمق كبير (قاذفات بي-2)".

ففي حزيران/يونيو 2025، أغارت الولايات المتحدة على ثلاثة مواقع نووية في إيران، فوردو ونطنز وأصفهان، مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات ألقتها قاذفات بي-2.

وقال ترامب حينها أن العملية كانت "نجاحا عسكريا مذهلا"، معتبرا أن البرنامج النووي الإيراني تأخر عقودا عدة.

لكن الحجم الدقيق للأضرار ما زال غير معروف، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقبل هذه الضربات، كانت إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة 60% وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي نسبة قريبة من 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.

وتتهم الولايات المتحدة والغرب إيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، لكنها تنفي ذلك بشدة.

وكتب ترامب أيضا "نحن نناقش، وسنواصل مناقشة، رفع الرسوم الجمركية والعقوبات مع إيران".

وفي منشور منفصل، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على أي دولة تزود إيران أسلحة.

وقال "أي دولة تزود إيران أسلحة، ستُفرض عليها على الفور رسوم جمركية بنسبة 50 % على جميع السلع المصدّرة للولايات المتحدة، مع تطبيق فوري"، مضيفا "لن تكون هناك استثناءات أو إعفاءات".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تنص الخطة التي اقترحتها طهران على رفع العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني، اضافة الى قبول واشنطن بمبدأ تخصيب اليورانيوم، وهو بند غير مدرج في النسخة الإنكليزية المقدمة إلى الأمم المتحدة.