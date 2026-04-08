إيران تهدّد بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار إذا استمرت إسرائيل في قصف لبنان

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن إيران قد تنسحب من اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة في حال استمرار إسرائيل في هجماتها على لبنان.

وقال المصدر: "في حال استمرت إسرائيل في انتهاك الهدنة ومواصلة هجماتها على لبنان، فإن إيران ستنسحب من الاتفاق. وتدرس طهران حاليا إمكانية الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار".

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف الضربات الإسرائيلية على لبنان لم يكن مدرجا في اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، بسبب حزب الله، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال ترامب في مقابلة مع مراسل قناة PBS، عندما سُئل عن سبب استمرار تل أبيب في ضرب جارها: "بسبب حزب الله. لم يتم إدراجه (لبنان) في الاتفاق. سيتم معالجة ذلك أيضا. كل شيء على ما يرام".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، ليلة الثلاثاء، عن اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تلاه إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن فتح مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.

يأتي هذا التهديد في وقت يتواصل فيه التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، حيث بدأت الحركة اللبنانية هجماتها الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية ليلة 2 مارس، وسط تدهور حاد في الوضع الإقليمي.

وشنت إسرائيل غارات واسعة النطاق على لبنان، شملت المناطق الجنوبية ووادي البقاع وضواحي بيروت، وفي 16 مارس، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا بدء عملية برية في جنوب لبنان.