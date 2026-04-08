استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية بدءاً من الجمعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، استئناف رحلاتها الداخلية والخارجية ابتداءً من بعد غد الجمعة، داعية المسافرين لتثبيت الحجوزات عبر مكاتبها الرسمية.

وذكرت الشركة في بيانٍ لها، أنه "تم إستئناف تشغيل رحلات الناقل الوطني اعتباراً من العاشر من شهر نيسان الجاري، في إطار خطتها لإعادة تنظيم الحركة الجوية الداخلية والخارجية وإتاحة السفر عبر اسطولها الجوي بعد إستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة".

وأوضح مدير عام الشركة مناف عبد المنعم عاجل، بحسب البيان، أن "المرحلة الأولى من الخطة ستتضمن تسيير رحلات داخلية تربط العاصمة بغداد بكل من محافظات أربيل والسليمانية والبصرة، يوازي ذلك جدولة عدد من الرحلات للوجهات الدولية والتي تشمل إسطنبول والقاهرة وعمّان، وذلك وفق جدول تشغيلي منظم يراعي انسيابية الحركة الجوية ومتطلبات الطلب على السفر".

وأضاف عاجل أن "استئناف الرحلات يأتي ضمن رؤية تشغيلية مدروسة تهدف إلى استعادة نشاط الطائر الأخضر بشكلٍ تدريجي وآمن".

مشيراً إلى "التزام الشركة بتقديم خدمات نوعية للمسافرين وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مع متابعة دقيقة لكافة التطورات المحيطة".

وأكد عاجل مضي الشركة في إعادة تشغيل بقية الخطوط الجوية تباعاً، وفق تقييم مستمر للظروف التشغيلية والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استدامة تنفيذ الرحلات الآمنة للمسافرين وطواقم وطائرات الشركة،

ودعا المدير العام لشركة الخطوط الجوية المسافرين إلى مراجعة مكاتب الخطوط الجوية العراقية الرسمية في داخل العراق وخارجه أو الإستفادة من خدمات تطبيق الحجز الألكتروني ، لغرض تثبيت حجوزات السفر.