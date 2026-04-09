الحرس الثوري الإيراني يحدد مسارات بديلة في مضيق هرمز محذراً من وجود ألغام

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن تغيير مسارات الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز، ووجوب سلك طريقين بديلين بالقرب من الساحل الإيراني، وذلك تحسباً لوجود "ألغام بحرية" في المسارات المعتادة.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن بيان عسكري، مرفق بخريطة توضيحية، أن المسارات الجديدة تمر جنوب وشمال جزيرة "لارك". وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي "للحماية من اصطدامات محتملة بألغام بحرية"، مشدداً على أن السفن ملزمة باتخاذ هذه الطرق البديلة بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري وحتى إشعار آخر.

يأتي هذا التطور الميداني بعد توصل الولايات المتحدة وإيران، ليل الثلاثاء الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وجاء الاتفاق قبل أقل من ساعة من انتهاء مهلة حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد فيها بتوجيه ضربات عسكرية واسعة ضد طهران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق.

يُذكر أن طهران كانت قد أغلق الطريق الملاحي الرئيسي في المضيق منذ مطلع مارس/آذار الماضي، وهي الخطوة التي تسببت في اضطرابات حادة في سوق الطاقة العالمي وارتفاع كبير في الأسعار.