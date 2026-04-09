كوريا الشمالية تكشف عن تجارب عسكرية مكثفة شملت صواريخ "هواسونغفو-11" المطورة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن إجراء سلسلة من التجارب الناجحة على أنظمة أسلحة متعددة على مدار ثلاثة أيام متتالية هذا الأسبوع، شملت إطلاق صواريخ بالستية مزودة برؤوس عنقودية وأسلحة استراتيجية متطورة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الاختبارات التي أُجريت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، تأتي ضمن "الجهود المنتظمة لتطوير وتحديث القدرات الدفاعية للبلاد".

وأوضحت الوكالة أن التجارب ركزت على الصاروخ البالستي التكتيكي من طراز "هواسونغفو-11 كا" (Hwasongfo-11 Ga). وأكدت التقارير أن الصاروخ المزود برأس حربي يحمل قنابل عنقودية أظهر قدرة فائقة على "تحويل أهداف تغطي مساحة تتراوح بين 6.5 و7 هكتارات إلى رماد"، وهو ما يثير مخاوف دولية نظراً للمخاطر الجسيمة التي تشكلها الذخائر العنقودية على المدنيين والمساحات الواسعة.

إلى جانب الصواريخ البالستية، كشفت بيونغ يانغ عن اختبار أنظمة أسلحة وصفتها بـ"الأصول الاستراتيجية الخاصة"، شملت:

نظام أسلحة كهرومغناطيسية.

قنابل وهمية مصنوعة من ألياف الكربون.



من جانبه، كان الجيش الكوري الجنوبي قد رصد هذه التحركات مسبقاً، حيث أعلن عن إطلاق الشمال لصواريخ بالستية قصيرة المدى يوم الأربعاء، و"مقذوف غير محدد" يوم الثلاثاء.

وفي خطوة لافتة، لم تشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إلى حضور الزعيم كيم جونغ أون لهذه العمليات، كما لم يتم نشر أي صور فوتوغرافية للتجارب حتى لحظة إعداد الخبر، على خلاف العادة في الاختبارات العسكرية الكبرى السابقة.