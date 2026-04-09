لبنان يعلن الحداد لـ5 أيام إثر غارات إسرائيلية خلّفت مئات القتلى والجرحى

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام*، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، إعلان الحداد الوطني في البلاد لمدة خمسة أيام، وذلك تكريماً لأرواح الضحايا الذين سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت مدنيين في مناطق متفرقة من لبنان.

وبموجب القرار، تقرر إغلاق كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات، كما سيتم تنكيس الأعلام فوق الإدارات الرسمية، وتغيير البرامج العادية في القنوات التلفزيونية والإذاعية بما يتناسب مع حجم المصاب الأليم وقسوة الكارثة الوطنية.

ووجه سلام تعازيه الحارة إلى الشعب اللبناني وعوائل الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكد في الوقت ذاته استمرار تحركاته الدبلوماسية واتصالاته المكثفة مع الدول العربية والمجتمع الدولي لحشد الدعم والضغط على إسرائيل لوقف هجماتها العسكرية.

شهد يوم الأربعاء موجة هي الأعنف من الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت معظم المدن اللبنانية، وصولاً إلى العاصمة بيروت. وأفادت التقارير الميدانية بأن الطيران الإسرائيلي شن نحو 100 غارة خلال 10 دقائق فقط، مما أسفر عن حصيلة دموية بلغت نحو 254 قتيلاً و1500 جريح.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن التفاهمات بين واشنطن وطهران لا تعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب، بل وصفها بأنها "استعداد للمراحل المقبلة"، معتبراً أن "قوة إسرائيل تنبع من ضعف إيران".

وفي سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً أكد فيه أن عمليات الأربعاء نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وخُطط لها منذ أسابيع. وأشار البيان إلى أن الأهداف الرئيسية تمثلت في ضرب وحدات النخبة، والمنظومات الصاروخية، وطائرات "الدرون" التابعة لحزب الله.