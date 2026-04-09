يديعوت أحرونوت: مقتل 42 إسرائيلياً وإصابة الآلاف منذ بدء عملية "زئير الأسد" ضد إيران

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، عن حصيلة الخسائر البشرية الإسرائيلية منذ انطلاق العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "زئير الأسد" ضد إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

ووفقاً للبيانات التي أوردتها الصحيفة، فقد قُتل ما لا يقل عن 42 إسرائيلياً وأصيب أكثر من 7400 آخرين بجروح متفاوتة. وأوضحت التفاصيل أن 22 شخصاً لقوا حتفهم جراء القصف الصاروخي، فيما قُتل 13 آخرون (بينهم 12 جندياً ومدني واحد) خلال المواجهات المباشرة مع حزب الله في لبنان، بينما قضى 7 أشخاص نحبهم إثر حوادث تعرضوا لها أثناء توجههم إلى الملاجئ.

بالتزامن مع نشر هذه الإحصائيات، نفذ الجيش الإسرائيلي موجة عنيفة من الغارات الجوية استهدفت مناطق متفرقة في لبنان. وأعلن المتحدث باسم الجيش أن سلاح الجو تمكن من ضرب نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 10 دقائق.

من جهتها، أفادت مصادر طبية لبنانية بأن الحصيلة الأولية لهذه الغارات بلغت 182 قتيلاً ومئات الجرحى، وسط استمرار عمليات الإنقاذ في المناطق المستهدفة.

يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت حساس، حيث كانت طهران وواشنطن قد توصلتا مؤخراً إلى اتفاق يقضي بهدنة مؤقتة لمدة أسبوعين، تضمن إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك في مسعى لتجنب هجمات واسعة النطاق كان قد هدد بها دونالد ترامب.

ورغم الترحيب الدولي الحذر بهذا الاتفاق، إلا أن "الساحة اللبنانية" باتت حجر عثرة أمام استمراره؛ فبينما تصر إيران على أن الهدنة يجب أن تشمل لبنان أيضاً، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة عملياتهما العسكرية هناك. وفي هذا السياق، وجهت إيران تحذيراً شديد اللهجة، مؤكدة أنها ستنسحب من اتفاق الهدنة وتنهي التزامها به ما لم تتوقف الهجمات العسكرية على الأراضي اللبنانية.