محافظ أربيل والقنصل التركي يبحثان التطورات السياسية وتوضيحات هامة بشأن "فيزا" تركيا

أربيل (كوردستان24)- استقبل محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الخميس (9 نيسان/أبريل 2026)، في ديوان المحافظة، القنصل العام للجمهورية التركية في أربيل، إيرمان توبتشو، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة أحدث التطورات التي تشهدها المنطقة.

وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً لآخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية، مع التأكيد على أهمية الدفع بالعلاقات الثنائية بين الجانبين نحو آفاق أرحب. وفي سياق متصل، أعرب القنصل التركي عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا القصف "غير المبرر" الذي استهدف العاصمة أربيل مؤخراً، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ومُعرباً عن أمله في عودة الأمن والسلام إلى المنطقة.

من جهته، ثمن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، المواقف التضامنية للجمهورية التركية وقنصليتها في أربيل، معرباً عن شكره العميق لمشاعر المواساة والتعاطف النبيلة التي أبدوها تجاه أربيل وسكانها.

وتطرق الجانبان في محور آخر من الاجتماع إلى الآلية الجديدة المتبعة للحصول على تأشيرات الدخول (الفيزا) إلى تركيا. وفي هذا الصدد، قدم القنصل التركي توضيحاً رسمياً، مؤكداً أن التغييرات التي طرأت مؤخراً اقتصرت فقط على استبدال "الشركة المنفذة"، في حين بقيت الإجراءات والشروط كما هي دون أي تعديل، مشدداً على أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة وآلية منح التأشيرات للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان تأكيدهما على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التنسيق المشترك بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.