رئيس إقليم كوردستان يبحث مع الجنرال لامبيرد سبل مواجهة التحديات الأمنية وملاحقة "داعش"

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس 9 نيسان 2026، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، الجنرال كيفن لامبيرد، لبحث الأوضاع الأمنية والتنسيق العسكري المشترك.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن الجانبين سلطا الضوء خلال اللقاء على آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة. وشدد بارزاني والجنرال لامبيرد على الأهمية البالغة لاستمرار التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي والقوات الأمنية مع قوات التحالف الدولي، خاصة في هذه المرحلة الحساسة، لضمان الحفاظ على الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية.

كما تناول الاجتماع مخاطر الإرهاب وسبل التصدي لتهديدات تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على العراق والمنطقة بشكل عام. واختتم اللقاء بالتباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تخدم أمن المنطقة واستقرارها.