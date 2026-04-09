رئيس الحكومة يستقبل قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 9 نيسان/أبريل 2026، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال كيفن لامبرت.

وشهد اللقاء استعراضاً لمجمل الأوضاع في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، بالإضافة إلى التباحث بشأن الجهود المتواصلة للتصدي إلى الهجمات والمخاطر التي تواجه إقليم كوردستان، وكذلك تهديدات إرهابيي داعش.

وجدد رئيس الحكومة إعرابه عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم والتعاون الذي تقدمه قوات التحالف.

من جانبه، أكد القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا التزام التحالف بمواصلة دعم قوات البيشمركة وإقليم كوردستان بما يحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات.