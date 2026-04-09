ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان الأربعاء الى أكثر من 300 قتيل (وزارة الصحة)

اربيل (كوردستان24) - افادت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة جديدة الخميس بأن موجة الغارات الاسرائيلية الكثيفة على لبنان الاربعاء أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة ما لا يقل عن 1150 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي أمس الاربعاء، أدت في حصيلة غير نهائية إلى 303 شهداء و1150 جريحا"، لافتة الى أن "عمليات انتشال الشهداء من تحت الانقاض لا تزال مستمرة".

وأوضحت ان الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحزب الله الموالي لايران في الثاني من آذار/مارس بلغت 1888 قتيلا و6092 جريحا.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة قتلى ضربات الأربعاء تضم 71 امرأة و30 طفلا وتسعة مسنين.

ولفتت إلى ان الحصيلة مرشّحة للارتفاع مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ وفحوص الحمض النووي التي تجرى على الجثث.

ونعى الجيش اللبناني أربعة جنود قتلوا في ضربات الأربعاء، بينهم رقيب أول قتل في صيدا (جنوب)، فيما قتل البقية في بلدة شمسطار في بعلبك وبلدة المنصورة في الهرمل بشرق البلاد.

بذلك، ترتفع إلى 14 حصيلة قتلى الجيش اللبناني غير المنخرط في الحرب، جراء ضربات إسرائيلية، بينهم اثنان كانا في الخدمة.

إلى ذلك، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية مقتل عنصر في جهاز الأمن العام في غارات الاربعاء.