واشنطن تستدعي السفير العراقي وتوجه "تحذيراً شديداً"

منذ ساعتين

اربيل (كوردستان24) - استدعت وزارة الخارجية الأمريكية، امس الخميس 9 نيسان 2026، السفير العراقي لدى واشنطن نزار الخير الله، لإبلاغه احتجاجاً شديد اللهجة وإدانة الحكومة الأمريكية للهجمات المتزايدة التي تشنها ميليشيات موالية لإيران انطلاقاً من الأراضي العراقية.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو التقى السفير العراقي للتعبير عن الغضب الأمريكي تجاه "الهجمات الإرهابية الخطيرة" التي استهدفت الموظفين والمنشآت الدبلوماسية، وآخرها الكمين الذي استهدف دبلوماسيين أمريكيين في بغداد يوم أمس، الثامن من نيسان.

انتقاد صريح للحكومة العراقية

وأشار لاندو إلى أن هذه الهجمات تأتي ضمن سلسلة تضم مئات الاعتداءات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، ولم تقتصر على المصالح الأمريكية فحسب، بل طالت مؤسسات العراق وجيرانه، بما في ذلك استهداف إقليم كوردستان.

وفي لهجة تصعيدية غير مسبوقة، انتقد نائب وزير الخارجية "إخفاق" الحكومة العراقية في منع هذه الهجمات، لافتاً إلى أن بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية لا تزال توفر "غطاءً سياسياً ومالياً وعملياتياً فاعلاً" لهذه الميليشيات، مؤكداً أن هذا الموقف يؤثر سلباً وبشكل مباشر على مستقبل العلاقات الثنائية بين واشنطن وبغداد.

مطالبة بـ "التفكيك الفوري"

وشدد المسؤول الأمريكي على أن الولايات المتحدة "لن تتسامح" مع أي استهداف لمصالحها أو مواطنيها، مطالباً بغداد بضرورة البدء فوراً في إجراءات عملية لتفكيك الجماعات الميليشياوية الناشطة في العراق.