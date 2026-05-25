منظمة دولية تتبنى تنفيذ مرحلة جديدة من "الحزام الأخضر" في أربيل

أربيل (كوردستان24)- في إطار جهود حكومة إقليم كوردستان المستمرة لتعزيز التنمية البيئية ومواجهة مخاطر التغير المناخي، تقترب المرحلة الأولى من مشروع "الحزام الأخضر" في أربيل من الاكتمال، مع دخول شريك دولي جديد على خط التنفيذ.

خطة عمل مشتركة مع الـ (UNDP)

استقبل محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الاثنين 25 مايو، وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وناقش الجانبان صياغة خطة عمل مشتركة تهدف إلى بدء الأعمال الرسمية في إحدى مناطق (زونات) المشروع الاستراتيجي، والتي ستتولى منظمة (UNDP) تنفيذها.

وخلال الاجتماع، استعرض الطرفان الميزانية التقديرية، والتكاليف المالية، والاحتياجات اللوجستية المطلوبة لتنفيذ هذه المنطقة. ومن جانبه، أكد وفد المنظمة الدولية استعدادهم التام لتبني وتنفيذ أحد أجزاء المشروع، كجزء من التزامهم بدعم التنمية المستدامة في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

أهمية استراتيجية للمشروع

يعد مشروع "الحزام الأخضر" في أربيل واحداً من أبرز وأهم المبادرات البيئية الاستراتيجية التي أطلقتها التشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، بدعم وتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

ويهدف هذا المشروع الوطني الطموح إلى: مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها. ومكافحة العواصف الترابية وتقليل درجات الحرارة. مع تنقية الهواء وتحسين البيئة الحضرية في العاصمة.

حقائق وأرقام عن المشروع

يمتد المشروع على طول يتراوح بين 78 إلى 83 كيلومتراً، وبعرض يصل إلى كيلومترين، بمساحة إجمالية مخصصة تبلغ 166 كيلومتراً مربعاً، ووفقاً للماستر بلان المعتمد لأربيل، يتكون المشروع من ثماني مراحل (زونات).

وفي المرحلة الأولى، التي تغطي مساحة 13 ألف دونم، لا تزال الأعمال جارية بوتيرة متسارعة، حيث تم حتى الآن غرس أكثر من 700 ألف شتلة، ومن المتوقع أن يصل عدد الأشجار المزروعة إلى مليون شتلة في المستقبل القريب.