بنجوين: توزيع 380 قطعة أرض على الموظفين والمتقاعدين والبيشمركة في المرحلة الأولى

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- انطلقت عملية توزيع قطع الأراضي في قضاء بنجوين؛ حيث تشهد المرحلة الأولى توزيع 380 قطعة أرض على الموظفين، والمتقاعدين، وقوات البيشمركة. وأعلن رئيس بلدية بنجوين عن تأمين الأراضي لكافة الموظفين المشمولين والذين يمتلكون أوامر رسمية بالاستحقاق.

واليوم الاثنين 25 مايو/أيار 2026، دخلت المرحلة الأولى لتوزيع الأراضي على الموظفين والمواطنين حيز التنفيذ في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية. وتجري هذه العملية تحت إشراف دائرة الادعاء العام وقائممقام بنجوين، لتشمل في خطوتها الأولى توزيع 380 قطعة أرض.

وصرح رئيس بلدية بنجوين، رؤوف رشيد، لـ "كوردستان 24" بأن توزيع قطع الأراضي يعتمد نظام النقاط (المفاضلة)، ويبدأ من المستحقين الذين يمتلكون 52 نقطة نزولاً إلى 26 نقطة. وأشار إلى أن العملية تجري بنظام القرعة العلنية لضمان الشفافية، وستشمل كافة الأشخاص الذين سبق لهم ملء استمارات التقديم ومطابقة الشروط.

وطمأن رئيس بلدية بنجوين الموظفين قائلاً: "لدينا نحو 2224 أمراً رسمياً لتوزيع الأراضي، وقد جرى تجهيز وتهيئة قطع الأراضي لجميع الموظفين الذين يمتلكون أوامر استحقاق"، مؤكداً أن المراحل اللاحقة من التوزيع جاهزة وستستمر العملية تباعاً لحين استفادة الجميع دون استثناء.

وبحسب بيانات البلدية، فإن الأراضي المخصصة لهذه العملية تقع ضمن المقاطعة 51 في المقاطعة 10 في بنجوين. ويؤكد هذا الإجراء حصول أكبر نسبة ممكنة من الموظفين على الأراضي في هذه المرحلة، كما تشمل العملية شريحة المتقاعدين والبيشمركة والمزارعين في حدود القضاء.