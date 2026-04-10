السوداني يدعو لتكثيف الجهود الدولية لاحتواء تداعيات الحرب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية للسيطرة على تداعيات الحروب في المنطقة والحفاظ على سيادة دولها، مشدداً على أهمية تغليب لغة الدبلوماسية لضمان الاستقرار.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات والتطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن اللقاء ركز على أهمية توحيد المواقف الدولية للحد من التصعيد العسكري ووضع حد للنزاعات المسلحة.

وأكد السوداني خلال المباحثات على ضرورة تثبيت وقف إطلاق نار مستدام، مشدداً على وجوب أن تشمل هذه التهدئة الأراضي اللبنانية أيضاً. كما جدد رئيس الوزراء العراقي إدانته للهجمات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف الشعب اللبناني، مؤكداً أن العراق سيظل داعماً لمسارات الحوار والحلول السياسية لحماية أمن المنطقة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري عن تأييد بلاده الكامل لرؤية الحكومة العراقية وتوجهاتها الساعية للنأي بالمنطقة عن الآثار المدمرة للحروب، مشيداً بالدور المتوازن الذي تؤديه بغداد في تعزيز السلم الإقليمي.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت شهدت فيه المنطقة تحولاً بارزاً، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر أمس الأربعاء 8 نيسان 2026، إنهاء الحرب مع إيران والتي استمرت لـ 39 يوماً، معلناً الدخول في هدنة لمدة أسبوعين.

وبحسب المعطيات الراهنة، فقد توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق يقضي بالقبول المتبادل لشروط التهدئة، ومن المقرر أن تنطلق مفاوضات ثنائية رسمية بين الطرفين يوم السبت المقبل، الموافق 11 نيسان 2026، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لرسم ملامح المرحلة المقبلة.