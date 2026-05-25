ليندسي غراهام يشيد بمقترح ترامب لتوسيع "اتفاقيات أبراهام" وربطها بتسوية الصراع مع إيران

أربيل (كوردستان 24)- وصف السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، المقترح الأخير للرئيس دونالد ترامب بشأن الشرق الأوسط بأنه "عبقري"، مشيراً إلى أنه قد يؤدي إلى التغيير الأكثر أهمية في المنطقة منذ آلاف السنين.

وأوضح غراهام، في تصريح له عبر منصة "إكس"، أن مقترح ترامب يقضي بجعل توسيع "اتفاقيات أبراهام" جزءاً أساسياً من أي تسوية يتم التفاوض عليها لإنهاء الصراع مع إيران.

وأكد أن انضمام دول كبرى مثل المملكة العربية السعودية وباكستان إلى مسار السلام مع إسرائيل سيوفر مستوى من الاستقرار لم يكن من الممكن تصوره قبل عهد ترامب.

ويرى غراهام أن هذه الخطوة ستدفع نحو "تكامل إقليمي" يحول الشرق الأوسط من "برميل بارود" للنزاعات إلى قوة اقتصادية عالمية توفر فرصاً واعدة، بدلاً من أن يظل بؤرة للتوترات.