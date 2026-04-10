إيران تنفي إرسال وفد للتفاوض مع واشنطن في باكستان

أربيل (كوردستان24)- نفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة حول إرسال وفد رسمي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد للتفاوض مع الجانب الأمريكي، مؤكدة أن أي خطوة بهذا الاتجاه مرهونة بوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، عن مصدر مطلع قوله: "إنه لم يتوجه أي وفد مفاوض من جانب إيران إلى باكستان للقاء المسؤولين الأمريكيين"، مشدداً على أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات ما لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها، ويتم ضمان وقف إطلاق النار في لبنان وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية.

في المقابل، أبدى وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، استعداد بلاده الكامل لاستضافة وإنجاح جولات الحوار المرتقبة لعام 2026 في إسلام آباد، مؤكداً ترحيب بلاده بوفود جميع الدول المشاركة.

وفي إطار التسهيلات اللوجستية، وجه "دار" شركات الطيران بالسماح للصحفيين وأعضاء الوفود الدولية بالسفر إلى باكستان، على أن يتم منحهم تأشيرات الدخول فور وصولهم إلى مطار إسلام آباد الدولي.

تأتي هذه التطورات المتسارعة بعد أن دخلت "هدنة متبادلة" بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ فجر الأربعاء الماضي (8 نيسان 2026) لمدة 14 يوماً بوساطة باكستانية. ورغم النفي الإيراني الحالي، كان من المقرر وبحسب جداول زمنية سابقة، أن تنطلق الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة يوم غدٍ السبت، 11 نيسان، في العاصمة الباكستانية.

ويرى مراقبون أن الموقف الإيراني الأخير قد يندرج ضمن سياق "الضغط السياسي" لضمان تحقيق شروط ميدانية تتعلق بجبهة لبنان قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات.