مزاد باريسي لبيع قسم أصلي من سلم برج إيفل بمبلغ يتجاوز 150 ألف يورو

أربيل (كوردستان 24)- السلم الذي كان يربط بين الطابقين الثاني والثالث من البرج يُتوقع أن يحقق في المزاد مبلغا يتراوح بين 120.000 و150.000 يورو.

يستقبل هذا المعلم نحو سبعة ملايين زائر كل عام. صمد أمام حربين عالميتين وعمليات ترميم لا تنتهي، وشهد على عدد من عروض الزواج ربما يفوق أي مبنى آخر في العالم.

والآن يبحث جزء صغير من برج إيفل الشهير عالميا عن مكان أكثر هدوءا ليستقر فيه، وفق ما نقلته يورونيوز.

فقسم أصلي من السلم الحلزوني للبرج – تلك الدرجات نفسها التي صعد عليها أوائل الزوار عند افتتاح هذا المعلم الباريسي الأيقوني عام 1889 – سيُعرض في مزاد علني في 21 أيار/مايو، عبر دار المزادات الفرنسية "آرتكوريال".

وتُقدَّر قيمة البيع المتوقعة بين 120.000 و150.000 يورو، إلا أن السعر النهائي قد يرتفع أكثر من ذلك إذا استرشدنا بنتائج المزادات السابقة.

يبلغ ارتفاع القطعة مترين و75 سنتيمترا وقطرها مترا و75 سنتيمترا، وتتألف من 14 درجة فولاذية مثبتة على قاعدة على شكل صليب. وكانت في ما مضى جزءا من السلم الذي يربط بين الطابقين الثاني والثالث من البرج.

عندما افتُتح إنجاز غوستاف إيفل الحديدي للمرة الأولى خلال المعرض العالمي "Exposition Universelle" لعام 1889، لم يكن هناك طريق إلى الأعلى سوى سيرا على الأقدام. ولم يُفكَّك عدد كبير من الأقسام ويُستبدل بالمصاعد إلا بعد نحو قرن، خلال أعمال تجديد كبرى عام 1983.

أُزيل آنذاك نحو 20 قسما من السلم وبِيعَت؛ انتقل كثير منها إلى مجموعات خاصة، فيما استقر بعضها في مؤسسات ثقافية مثل متحف أورسيه ومدينة العلوم والصناعة في باريس. ويمكن رؤية أجزاء أخرى في حدائق مؤسسة "يويشي" في محافظة ياماناشي في اليابان، وكذلك قرب تمثال الحرية في نيويورك.

ومن الواضح أن الشهية لامتلاك قطعة من هذا المعلم لا تزال كبيرة؛ فقد بيع قسم مماثل عام 2016 مقابل 523.800 يورو، وهو مبلغ هائل لقطعة من السلم أُحيلت إلى التقاعد منذ أكثر من 40 عاما.

سيُفتتح باب المزايدة في دار "آرتكوريال" في باريس في 21 أيار/مايو 2026.