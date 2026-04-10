الجيش الإسرائيلي يعلن "تفكيك" أكثر من 4300 موقع لحزب الله منذ بدء الحرب

أربيل (كوردستان 249- أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة "تفكيك" أكثر من 4300 موقع لحزب الله في لبنان، منذ بدء الحرب بينهما في الثاني من آذار/مارس الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "تم القضاء على أكثر من 1400 عنصر من حزب الله وتفكيك أكثر من 4300 موقع للبنية التحتية"، وفق ما نقلته فرانس برس.

في المقابل، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 1888 شخصا على الأقل قُتلوا في البلاد، بينهم 163 طفلا، جراء الغارات الإسرائيلية منذ بداية الحرب.