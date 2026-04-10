قبيل محادثات إسلام آباد.. فانس يأمل بنتائج "إيجابية" مع إيران ويحذّر من "التلاعب"

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة إنه يتطلع إلى مفاوضات "بناءة" مع إيران، وذلك قبيل مغادرته واشنطن متجهاً إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد التي تستضيف جولة محادثات توصف بأنها الأرفع مستوى بين البلدين منذ عام 1979.

ويقود فانس وفداً أمريكياً رفيع المستوى يضم ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الذي سبق أن شارك في ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة مع طهران بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

وفي تصريحات أدلى بها قبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن، قال فانس: "سنحاول خوض مفاوضات إيجابية".

وأعرب عن تطلع إدارته لجولة المفاوضات المرتقبة.

وقال: "نتطلع للمفاوضات مع إيران ونتمنى أن تكون إيجابية"، مضيفاً: "سنرى ما إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية".

وأكد نائب الرئيس أن فريقه "مستعد بالتأكيد لمد يد التعاون في مفاوضات إسلام آباد"، لكنه حذر في الوقت ذاته من أي محاولات للمناورة، قائلاً: "إذا حاول الإيرانيون المناورة فسيرون أن فريقنا التفاوضي لن يكون متجاوباً معهم".

وشدد فانس على أن الرئيس ترامب زوده بتوجيهات "واضحة للغاية" بشأن سير المفاوضات، مضيفاً: "سنعمل على أن تكون المفاوضات في باكستان إيجابية، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور".